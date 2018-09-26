В Італії священик вкрав з храму золотих виробів на €30 тисяч, щоб сплатити борги

В італійському провінційному містечку Лаго священик вкрав і продав золоті вироби зі своєї церкви, щоб виплатити борги.

Про це повідомляє "Про все" з посиланням на ANSA.

«Отець Джанкарло Гатто, парафіяльний священик церкви Мадонна Делле Граці у місті Лаго, поблизу Козенци, ймовірно, вкрав золоті вироби вартістю 30 тисяч євро, що були частиною зображення Діви Марії, яке зберігалося в святилищі, та продав їх без дозволу церковних органів», – йдеться у повідомленні.

За словами Гатто, він продав золото, щоб виплатити борг.

Архієпископ Франческо Нолі наказав провести розслідування і сказав, що священник має публічно вибачитися перед громадою.