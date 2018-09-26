Держдеп США підтримує можливість надання українській церкві Томосу

Сполучені Штати підтримують прагнення української церкви отримати автокефалію.

Про це у Держдепі поінформували 25 вересня, повідомляє dw.com.

"Сполучені Штати поважають можливість православних релігійних лідерів і парафіян України домагатися автокефалії відповідно до їхніх переконань", - йдеться в заяві представниці Держдепартаменту США Хізер Ноєрт, опублікованому на офіційному сайті відомства.

Патріарха Варфоломія в заяві названо "голосом релігійної толерантності та міжконфесійного діалогу".

"Сполучені Штати рішуче підтримують свободу віросповідання, в тому числі свободу членів релігійних груп спрямовувати свою релігію відповідно до їхніх переконань і вільно сповідувати свою віру без втручання уряду", - підкреслено в заяві речниці Держдепу.