Власники магазину з Кельна постануть перед судом за порівняння абортів із Голокостом

Поліція німецького міста Кельн почала кримінальне розслідування відносно власників книжкового магазину Marienbuchhandlung, які публічно прирівняли аборти до Голокосту.

Про це повідомляє видання Stern.

У вітрині цього магазину було виставлено фото кладовища у Вісбадені з підписом "Аборти звільняють" (Abtreiben macht frei) – алюзія на сумнозвісний напис, що прикрашав ворота табору смерті Освенцим. Там також було зазначено електронну адресу сайту kindermord.org, що перекладається з німецької як "вбивця дітей".

Позов до кримінального суду подав Свен Леман, активіст Зеленої партії, який заявив: "Порівняння абортів із Голокостом не тільки огидно – воно частково виправдовує злочини, скоєні нацистами проти мільйонів людей".

Відповідачі поки не коментують цей позов, а прокурор Кельна Ульф Вилун повідомив журналістам, що обмірковує можливість подачі обвинувального висновку за статтею "применшення трагічності і злочинності Голокосту".