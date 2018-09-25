В Ірландії аборти будуть безкоштовними і оплачуватимуться з бюджету

Усього через 24 години після того як в Ірландії припинив свою дію конституційний захист ненароджених дітей, оскільки президент Майкл Гіґґінс підписав закон про результати нещодавно проведеного референдуму, міністр у справах здоров’я Саймон Гарріс оголосив, що аборти в країні проводитимуть безкоштовно, за рахунок коштів платників податків.

Про це повідомляє "Католицький оглядач" з посиланням на LifeSiteNews.

«Моїм наміром є те, щоб ця послуга була безкоштовною», - наголосив міністр Гарріс. – «Від самого початку я говорив, що не хочу, щоб вартість стала для когось перепоною. Бо якщо вартість буде перепоною, тоді станеться одне з двох: або розвиток абортативних клінік, або ж люди будуть змушені подорожувати в інші країни для отримання такої процедури».

«Я хочу, щоб послуги абортів надавались у рамках системи охорони здоров’я, у рамках системи першочергової медицини», - сказав він.

Як інформує «Тhe Times», витрати на проведення абортів будуть включені у цьогорічний бюджет.

На відміну від Великобританії, система охорони здоров’я Ірландії передбачає, що близько 70% населення змушені оплачувати послуги у сфері здоров’я. Виїзд швидкої на місце ДТП чи надзвичайної ситуації коштує 100 євро, перебування в лікарні – 80 євро, а візит до терапевта – 45-75 євро. Однак аборт, який буде проводитись на вимогу до 12 тижнів вагітності, буде безкоштовним.

Така заява міністра викликала незадоволення працівників служби здоров’я. Організація медсестер та акушерів Ірландії оголосили про те, що проведуть протест.

Як інформує LifeSiteNews, щороку Англія та Уельс витрачають 146 мільйонів фунтів на аборти.