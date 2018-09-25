На згадку про дітей, загиблих у ТЦ "Зимова вишня", освятили каплицю

Каплиця на честь ікони Божої Матері «Відрада і Втіха» була відкрита через півроку від дня трагедії, жертвами якої стали учениці місцевої школи.

Її побудували на прохання батьків дітей, повідомляє "Православ'я і мир" з посиланням на прес-службу обласної адміністрації.

Каплиця споруджена завдяки допомозі благодійників. Її освятив владика Інокентій, єпископ Маріїнський і Юргінський.

Ікона Божої Матері «Відрада і втіха» – одна з головних православних святинь. Вважається, що вона допомагає в найважчих ситуаціях, коли є загроза життю та здоров'ю людини.

Пожежа в кемеровському торговому центрі "Зимова вишня" відбувся 25 березня. Її жертвами стали 60 осіб, з яких 37 – це діти. В пам'ять про загиблих через півроку після трагедії жителі Кемерово зібралися біля меморіалу біля знесеної будівлі ТЦ і випустили в небо 60 білих повітряних куль.