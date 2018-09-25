У лондонській бібліотеці знайшли лист Галілея, який став причиною інквізиційного процесу над ученим

У бібліотеці Лондонського королівського товариства історики виявили оригінал листа Галілео Галілея, у якому той виклав свої аргументи проти геоцентричної доктрини, згідно з якою у центрі Всесвіту знаходиться нерухома Земля.

За визнанням Франко Джудіче з Бергамського університету (Італія), лист було знайдено випадково, передає сайт журналу "Фома" з посиланням на новинну службу журналу Nature.

— Дивно, але ці листи не були сховані, вони лежали у відкритому вигляді в бібліотеці Лондонського королівського товариства. Їх ніхто не помічав протягом кількох століть, як ніби вони були невидимими або прозорими, — розповів учений.

Відзначається, що в знайденому листі до свого близького друга і учня абата Бенедетто Кастеллі Галілей відповів на «духовну» критику і розповів, чому, на його погляд, наука і Церква повинні бути розділені.

Саме цей лист, як повідомив Франко Джудіче, «просочився» у широку громадськість і викликав потужний резонанс, ставши відправною точкою у справі інквізиції проти Галілея з боку Католицької Церкви.

До недавнього часу вважалося, що оригінал листа був загублений, при цьому сам Галілей заявляв, що частина копій листа, що ходила серед суспільства, була підроблена.

Прочитавши оригінал листа, Франко Джудіче разом із колегою Сальваторе Риччардоїз Університету Кальярі (Італія) прийшли до висновку, що Галілей зробив багато правок до тексту, помітно пом'якшивши його зміст.

За словами Франка Джудіче, правки говорять про те, що спочатку Галілей не хотів іти на конфлікт з Католицькою Церквою і зробив усі свої критичні формулювання максимально обтічними.