У Мінську відкрилася міжнародна виставка «Білорусь і Біблія»

У Національній бібліотеці Білорусі з 20 вересня по 21 жовтня проходить міжнародна виставка «Білорусь і Біблія».

Вперше в країні представлено близько двохсот унікальних рукописних і стародрукованих пам'яток книжкової культури, що відображають історію створення, розповсюдження і збереження Біблії, пише «Крыница.Info».

Організаторами виставки виступили Національна бібліотека Білорусі (НББ) і «Група дослідження рукописів» (США). На виставці можна побачити видання Біблії різних конфесій на різних мовах світу. Всі вони є раритетами світового значення, багато з яких ніколи раніше не експонувалися в країнах Центральної та Східної Європи. Один з тематичних розділів присвячений історії Біблії на білоруських землях.

На виставці можна побачити рукописні Тори в свитках часів Ісуса Христа, лист послання святого апостола Павла до Коринтян на папірусі, унікальний рукописний документ Тридентського собору. Привертає увагу відвідувачів індійська Тора, яку вінчає корона.

Крім того, на виставці працює багатофункціональний інтерактивний майданчик з діючим друкарським верстатом і мультимедійним обладнанням, орієнтованим на дітей.