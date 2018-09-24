На Балі вводять нові правила відвідування храмів

Влада острова Балі в Індонезії вводить нові правила відвідування храмів, виправдовуючи цю ініціативу «падінням якості туристичної публіки» і зростаючою неповагою до святинь.

Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на "theguardian".

«Наш уряд робить спробу захистити святість храмів і покласти кінець зневажливій поведінці туристів, які відвідують святі місця, – каже заступник губернатора острова Тжокорда Ока Арту Сукаваті (Tjokorda Oka Артха Sukawati). – Наші храми потребують захисту, бо втілюють у собі дух древніх балійських культур, звичаїв і традицій наших предків».

Він зазначив, що найближчим часом уряд перегляне нинішні правила відвідування храмів, які дають можливість туристам відвідувати святі місця без супроводу й робити там все, що їм заманеться. За новими правилами, доступ до храмів буде дозволений лише в супроводі гідів та екскурсоводів. За словами чиновника, острів став занадто доступний для туристів, а тому рівень культури та поваги іноземних гостей з кожним роком стає все нижче.

«Раніше відпочинок на острові був доступний небагатьом, і вони, як правило, ставилися з повагою до спадщини Балі, але тепер це вже не так», – підкреслив Сукаваті.

Новий уряд острова Балі вважає, що зростаючий наплив туристів завдає все більшої шкоди безцінному духовному і матеріальному спадку предків. Так у 2017 році незліченні напівголі туристи робили селфі, забираючись на святилища і храми. А одного разу невстановлена європейська дама відзняла сесію своїх занять йогою в бікіні перед індуїстським храмом.