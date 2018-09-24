У Мексиці «Біблійну гору» прикрасили величезним написом, який може побити 4 рекорди Гіннеса

У Мексиці так звана «Біблійна гора» прикрашена величезним благочестивим написом, який може побити відразу 4 рекорду в Книзі рекордів Гіннеса.

Як повідомляє «Седмиця» з посиланням на christiantoday, «Біблійна гора» знаходиться поблизу міста Сьюдад-Хуарес (раніше - Пасо-дель-Норте), великого міста в Мексиці в північній частині штату Чіуауа з населенням 1,5 млн. чоловік. Це місто нині вважається столицею організованої злочинності, очолюваної наркокартелями.

Проект облаштування та оформлення гори в біблійному ключі був запущений у 1987 році з ініціативи місцевих християнських євангельських церков. Благочестивий призов на її схилі говорить: «Сьюдад-Хуарес, істина в Біблії, прочитай її». Заклик зроблено настільки величезними білими літерами висотою в 50 метрів кожна, що напис, за даними видання "Evangelical Focus", вже розглядається службою Книги рекордів Гіннеса на предмет реєстрації нових рекордів відразу в чотирьох категоріях.

Активісти проекту час від часу поновлюють напис білим вапном і очищають схил від сміття. В останньому такому масовому заході з очищення та освіження напису брало участь близько 2 тисяч осіб. Кожен із них розглядає цю добровільну роботу як свою духовну службу. При цьому багатьох також тішить і надихає перспектива визнання світових рекордів, поставлених цим написом відразу в чотирьох категоріях: (1) найбільший заклик до читання Біблії; (2) найбільший за площею напис, що займає цілих 30 тисяч квадратних метрів; (3) найбільше число творців напису; і (4) великі літери напису.