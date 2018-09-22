В Індії єпископи схвильовані скасуванням кримінального покарання за гомосексуалізм
Після рішення Верховного суду Індії скасувати на законодавчому рівні кримінальну відповідальність за гомосексуальні зв'язки Індійська єпископська конференція виступила із заявою про католицькі доктрини у цій галузі.
У заяві відділу «Справедливість, мир і розвиток» Єпископської конференції Індії підкреслюється, що скасування кримінального переслідування за одностатеві зв'язки не робить їх морально припустимими, повідомляє Vatican News.
«Законність не є синонімом моральної прийнятності», - йдеться у заяві. При цьому «Церква поважає гідність осіб із гомосексуалізмом і права людини, що випливають з людської гідності, - так само, як вона захищає права всіх без яких-небудь винятків і дискримінації».
Віце-президент Єпископської конференції Індії монс. Джошуа Ігнатіос зі свого боку заявив, що «Католицька Церква в Індії не просуває і не пропагує гомосексуалізм і виступає за сім'ю».