В Індії заарештували єпископа за звинуваченням у 13 зґвалтуваннях черниці

В Індії заарештували 54-річного католицького єпископа Франко Мулаккала за звинуваченням у багаторазовому зґвалтуванні черниці.

Згідно звинуваченням, єпископ зґвалтував черницю 13 разів у період між 2014 і 2016 роками. Про це повідомляє ВВС.

44-річна жінка зареєструвала скаргу до поліції в червні, стверджуючи, що католицька церква не зробила жодних дій, незважаючи на її неодноразові звернення.

Це призвело до безпрецедентних протестів черниць, які виступили на підтримку жертви.

В індійському суспільстві шоковані цим інцидентом, оскільки очолювана єпископом християнська громада є однією з найстаріших в Індії.

Франко Мулаккал був заарештований у п'ятницю після того, як три дні його допитувала поліція.

Тимчасово звільнений Ватиканом від своїх обов'язків єпископ постане перед судом у суботу. Він заперечує всі звинувачення.

Черниця, жертва єпископа, раніше не спілкувалася зі ЗМІ, але подала прохання Ватикану і написала відкритий лист представникові Папи в індійській столиці Делі на початку цього місяця. Вона стверджувала, що це був четвертий лист Ватикану.

"Ми відчуваємо зневагу з усіх боків. Ми відчуваємо, що католицька церква турбується тільки за єпископів і священиків. Ми хотіли б знати, чи є якесь положення в законі про канони, що дозволяють домогтися правосуддя монахиням і жінкам", - писала вона.