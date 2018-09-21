У німецькому соборі робочий знайшов послання, залишене там його дідом

У німецькому містечку Гослар при ремонті даху середньовічного собору 52-річний покрівельник Петер Брандт знайшов пляшку з посланням, яку 88 років тому залишив його дід, тоді 18-річний підмайстер Віллі Брандт (Willi Brandt).

Про незвичайну знахідку пише The Washington Post.

26 березня 1930 року четверо покрівельників, серед яких був юний учень майстра Віллі Брандт, завершили роботи на даху Нейверкської церкви — одного з найвідоміших храмів Гослара, колишньої монастирської церкви, зведеної у XII столітті.

Вони вирішили залишити послання нащадкам: написали на бланку платіжної квитанції невелику записку, заклали її в прозору скляну пляшку, запечатали і залишили в затишному місці під покрівлею.

«Важкі часи війни залишилися позаду», — писали вони. Робочі згадали різке зростання інфляції та безробіття після Першої світової війни і зробили висновок, що цей важкий етап минув. «Ми сподіваємося, що скоро настануть кращі часи», — йдеться у записці.

Вісімдесят вісім років потому, виконуючи роботи з технічного обслуговування церковної будівлі, 52-річний покрівельник Пітер Брандт (Peter Brandt) натрапив на пляшку. Він упізнав фірмовий бланк квитанції, на якій була написана записка, а також ім'я одного з чоловіків, який її підписав. Віллі Брандт, один з авторів послання, був його дідусем.

Петер Брандт зізнався, що це була "дивовижна і надзвичайно зворушлива" знахідка. За його словами, вміст послання дає можливість задуматися про те, наскільки мінливий світ, і порівняти життя наших недавніх предків із сучасністю.

Наприклад, він запам'ятав один з рядків послання, де в 1930 році робітники писали: «Ми працювали цілий тиждень за 1 фунт масла та 1 булку хліба».

Оригінал записки помістили в міський архів, а під дах собору заклали пляшку з її копією та новим посланням до нащадків від імені мера міста.