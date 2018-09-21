У Лондоні відкрилася виставка, присвячена загибелі Романових

У Лондоні відкрилася виставка, присвячена останньому імператору Миколі II.

Експозиція приурочена до річниці трагічної загибелі сім'ї Романових, повідомляє «Благовіст-Інфо» з посиланням на телеканал «Культура».

Вся виставка поділена на шість тематичних розділів. Вони стосуються сім'ї Романових в цілому і їх зв'язків з англійської монархією, історією імператриці Олександри Федорівни, питання народження спадкоємця і системи охорони здоров'я в Російській імперії на межі століть.

У рамках проекту «Останній цар: кров і революція» відвідувачі побачать сукню для вагітних, яку носила імператриця Олександра Федорівна, дорожню аптеку Романових, останнє яйце Фаберже, виготовлене для царської сім'ї та багато інших експонатів.

«Ми хотіли розповісти про історію Романових по-іншому, бо люди думають про них у досить сентиментальному ключі, а насправді, імператора [Миколая] можна назвати піонером наукового прогресу свого часу», - зазначив директор Музею науки Іен Блетчфорд.

Виставка «Останній цар: кров і революція» відкриється 21 вересня та триватиме до 24 березня 2019 року.