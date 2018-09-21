У Єрусалимі суд оштрафував на 1 мільйон шекелів релігійне радіо за сексизм

Єрусалимський окружний суд оштрафував релігійне радіо «Коль бе-Рама» за сексизм на 1 мільйон шекелів (близько 280 тис. доларів).

Приводом для штрафу стала відмова радіостанції від ретрансляції жіночих голосів в ефірі, повідомляє проект "Єврейські новини".

Представницький позов подала організація, яка займається захистом прав релігійних жінок «Колех – Форум Нашим Датийот» («Твій голос – Форум релігійних жінок»).

Суддя у справі Гіла Канфи-Штайніц заявила, що якби штраф у 6 млн шекелів (1 млн 670 тис. доларів) не призвів до закриття радіостанції, то вона б присудила саме таку суму стягнення.

Гроші будуть перераховані в загальний фонд боротьби за права релігійних жінок, радіостанцію також зобов'язали сплатити судові витрати.