У Єрусалимі суд оштрафував на 1 мільйон шекелів релігійне радіо за сексизм
13:55, 21 вересня 2018Світ
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Ілюстрація / svoboda.org
Єрусалимський окружний суд оштрафував релігійне радіо «Коль бе-Рама» за сексизм на 1 мільйон шекелів (близько 280 тис. доларів).
Приводом для штрафу стала відмова радіостанції від ретрансляції жіночих голосів в ефірі, повідомляє проект "Єврейські новини".
Представницький позов подала організація, яка займається захистом прав релігійних жінок «Колех – Форум Нашим Датийот» («Твій голос – Форум релігійних жінок»).
Суддя у справі Гіла Канфи-Штайніц заявила, що якби штраф у 6 млн шекелів (1 млн 670 тис. доларів) не призвів до закриття радіостанції, то вона б присудила саме таку суму стягнення.
Гроші будуть перераховані в загальний фонд боротьби за права релігійних жінок, радіостанцію також зобов'язали сплатити судові витрати.
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