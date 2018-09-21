Знайдено приватний лист Рональда Рейгана, у якому він намагався євангелізувати свого тестя-атеїста

Президент США Рональд Рейган писав до свого тестя, котрий перебував при смерті, сподіваючись, що старий чоловік віддасть своє життя Христові перед тим, як відійде з цього світу.

Про це стало відомо з нещодавно опублікованого листа, знайденого серед архівів його дружини Ненсі, повідомляє "Католицький оглядач" з посиланням на LifeSiteNews.

Рейган євангелізував Лояла Дейвіса, вітчима своєї другої дружини Ненсі (Дейвіс) Рейган, котрий був атеїстом. Він розповідав про чудеса, пов’язані з життям у Христі, а також про те, що Христос народився від Діви Марії.

«Лояле, ви з дружиною Ідіт пізнали велику любов – набагато більшу, ніж багатьом було дано. Ця любов не завершиться з кінцем цього життя. Нам було обіцяно, що це лише частина життя, і що на нас чекає набагато більше життя, набагато більша слава. Вона чекає на вас обох одного дня, і все, що вимагається від тебе – повірити і сказати Богові, що ти віддаєш себе у Його руки», - писав Рейган.

Дейвіс, відомий нейрохірург, помер 19 серпня 1982 року.