На Тайвані буддистський храм перетворили на храм Комуністичної партії Китаю

Буддійські ченці вимушено покинули віковий храм у сільському повіті Ершуй Тайваню після того, як місцевий житель вирішив перетворити його на храм Комуністичної партії Китаю.

Про це повідомила газета The New York Times.

Після захоплення власності та виселення чотирьох ченців Вей Хв-Джен, уродженець Тайваню, найнятий для зведення прибудови до столітнього будинку, вирішив перетворити храм Биюнь на святиню Комуністичної партії Китаю.

Замість буддійських молитовних барабанів і традиційних каліграфічних сувоїв храм прикрашають символи партії, агітаційні плакати і портрети партійних лідерів, таких як Мао Цзедун і Чжоу Еньлай, а над будівлею майорять прапори Китайської Народної Республіки і Комуністичної партії.

Як розповів Вей Хв-Джен, перетворення храму було його ініціативою, втіленою за рахунок власних накопичень.

«Я заявляю всьому світу та всьому Китаю, що маю намір привести народ провінції Тайвань до возз'єднання з нашою батьківщиною, — заявив 60-річний Вей. — Підняття прапора Китаю на Тайвані — мій обов'язок. Жодна країна і ніякі сили в світі не можуть перешкодити нам об'єднатися».