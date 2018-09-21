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На Тайвані буддистський храм перетворили на храм Комуністичної партії Китаю

07:04, 21 вересня 2018
Світ
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Храм Комуністичної партії Китаю / Фото: The New York Times

Буддійські ченці вимушено покинули віковий храм у сільському повіті Ершуй Тайваню після того, як місцевий житель вирішив перетворити його на храм Комуністичної партії Китаю.

Про це повідомила газета The New York Times.

Храм Комуністичної партії Китаю / Фото: The New York Times

Після захоплення власності та виселення чотирьох ченців Вей Хв-Джен, уродженець Тайваню, найнятий для зведення прибудови до столітнього будинку, вирішив перетворити храм Биюнь на святиню Комуністичної партії Китаю.

Замість буддійських молитовних барабанів і традиційних каліграфічних сувоїв храм прикрашають символи партії, агітаційні плакати і портрети партійних лідерів, таких як Мао Цзедун і Чжоу Еньлай, а над будівлею майорять прапори Китайської Народної Республіки і Комуністичної партії.

Як розповів Вей Хв-Джен, перетворення храму було його ініціативою, втіленою за рахунок власних накопичень.

«Я заявляю всьому світу та всьому Китаю, що маю намір привести народ провінції Тайвань до возз'єднання з нашою батьківщиною, — заявив 60-річний Вей. — Підняття прапора Китаю на Тайвані — мій обов'язок. Жодна країна і ніякі сили в світі не можуть перешкодити нам об'єднатися».

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