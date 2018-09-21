Археологи знайшли місце, де Іісус Христос міг перетворити воду на вино

Археологи виявили ймовірне місце сотворіння першого чуда Іісуса Христа, коли Спаситель перетворив воду у вино під час весілля в Кані Галілейській.

Археолог Томас Макколлоу стверджує, що Кана Галилейська знаходиться на місці древнього поселення Хірбет-Кана в 15 кілометрах від Назарета – місто дитинства і юності Христа, пише «Седмиця» з посиланням на christianpost.

Цей висновок Макколлоу зробив на підставі результатів розкопок, які археологічний загін під його керівництвом веде в цих місцях з 1998 року.

У ході досліджень була виявлена стародавня майстерня з виготовлення кам'яних посудин для води. Археолог Джонатан Адлер з колегами знайшли докази, що в цій майстерні робили чаші того ж типу, що використовувалися на біблійному весіллі в Кані.

Крім того, археологи виявили підземний християнський комплекс, що складається з чотирьох залів, з'єднаних галереями. В одній зі стін знайшли нішу із залишками двох кам'яних судин. «Там було місце ще для чотирьох», - наголошує Томас Макколлоу, вказуючи на збіг загального числа з числом кам'яних посудин для води на весіллі з участю Іісуса.

Томас Макколлоу упевнений, що ні одне з місць, які претендують на роль біблійної Кани, не має такого комплексу історичних свідоцтв і речових доказів, як Хірбет-Кана. Вона повністю відповідає географічному опису в Євангелії і рабинських джерелах.

«Коли Іісус мандрував з учнями в Галілеї, Хірбет-Кана була досить великим селом, де проживало близько 1200 чоловік, – розповідає Маккалоу. – Географічно вона знаходиться в самому центрі тих місць, де жив і проповідував Іісус. Як випливає з Євангелія, Кана була безпечним притулком або, можна сказати, опорним пунктом для Його мандрів. Саме сюди Христос і Його учні незмінно поверталися, коли стикалися з ворожим прийомом в Юдеї».