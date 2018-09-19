В Австрії підрахували чисельність православної громади

Поки в Австрії йдуть дебати про ісламізацію населення та зростання кількості мусульман за рахунок припливу біженців, православна громада стала другою в країні за кількістю прихильників.

Станом на 2017 рік в Австрії проживали близько 700 тисяч мусульман, що робить іслам однією з найпоширеніших релігій в країні, повідомляє «Седмиця». Однак православних християн там виявилося більше, ніж мусульман. Їх кількість наразі складає не менше 750-800 тисяч чоловік, тоді як в 2014 році ця цифра була на позначці в 500 тисяч.

Складність точного підрахунку православних в Австрії полягає в тому, що, на відміну від Католицької Церкви, яка веде точний облік католиків за допомогою встановлення зборів, Православна Церква цим не займається.

Збільшення кількості православних в Австрії за останні роки експерти пояснюють міграцією громадян Балканських держав, зокрема Румунії, які належать до Румунської Православної Церкви.

У даний час в Австрії проживає 5 млн 110 тис. представників Римо-Католицької Церкви, 775 тисяч православних християн і 700 тисяч мусульман.