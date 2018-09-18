Лідер кримськотатарського народу розповів, як домовлявся про Томос з Ердоганом

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів, що інтенсивно обговорював з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом автокефалію української православної Церкви.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC, повідомляє ТСН.

"У цьому напрямку в нас була дуже серйозна робота. Ми [кримські татари] системно працювали та пояснювали Ердогану, як важливо для України і кримських татар, щоб в Україні була незалежна помісна православна церква. Я Ердогану в таких популярних термінах пояснював, мовляв, зараз Мекка для православних - Москва, а після Томосу і автокефалії української церкви нею стане Стамбул, тому і для вас це має політичне значення. Коли ми літали 12 липня в Туреччину, то при мені просто з літака Порошенко порозмовляв спочатку з Варфоломієм, а потім і з Ердоганом. Ердоган твердо сказав, що зробить все можливе і він впевнений, що в нього це вийде, й у нас буде автокефалія", - розповів Джемілєв.

Він також додав, що особисто говорив про незалежність української Церкви як з главою Туреччини, так і з міністром закордонних справ цієї держави.

"Спочатку Ердоган здивувався, чому це мене - мусульманина - хвилює питання православ'я. Я відповів, що для незалежності нашої країни, а відповідно і для кримських татар, - це дуже важливо. Він відповів: "Я вас зрозумів", - поділився спогадами Джемілєв.