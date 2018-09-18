У Франції на продаж виставили католицький храм

У містечку Лонгві у Франції на продаж виставлено католицький храм.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на місцеву єпархію, зроблено це було через брак парафіян і коштів на утримання релігійної установи: служби тут відвідують всього кілька десятків людей.

Найімовірніше, з будівлі церкви, побудованої в неороманському стилі, зроблять готель. Початкова ціна – 190 тисяч євро.

Це вже не перший випадок продажу будівель релігійних храмів у Франції. Кілька років тому один із храмів країни придбав відомий модний дім. Згідно з численними дослідженнями, Франція разом із Чехією є однією з найменш релігійних країн Європи.