У Франції на продаж виставили католицький храм
10:05, 18 вересня 2018Світ
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З храму зроблять готель / islam-today.ru
У містечку Лонгві у Франції на продаж виставлено католицький храм.
Як повідомляє Islam-today з посиланням на місцеву єпархію, зроблено це було через брак парафіян і коштів на утримання релігійної установи: служби тут відвідують всього кілька десятків людей.
Найімовірніше, з будівлі церкви, побудованої в неороманському стилі, зроблять готель. Початкова ціна – 190 тисяч євро.
Це вже не перший випадок продажу будівель релігійних храмів у Франції. Кілька років тому один із храмів країни придбав відомий модний дім. Згідно з численними дослідженнями, Франція разом із Чехією є однією з найменш релігійних країн Європи.
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