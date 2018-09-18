У храмі в Ком-Омбо на півдні Єгипту виявили статую сфінкса

Археологічна місія, яка працює над проектом щодо зниження рівня ґрунтових вод у храмі Ком Омбо в Асуані, виявила статую сфінкса.

Статуя зроблена з пісковику, повідомляє Міністерство старожитностей Єгипту на своїй сторінці в фейсбук.

Ширина статуї з підстави постаменту - 28 див. Голову сфінкса прикрашає урей - царський убір із зображенням богині-кобри Уаджіт, завершує образ ритуальна борода фараона.

Доктор Мустафа Вазірі, генеральний секретар Вищої ради старожитностей вважає, що знайдена статуя, скоріш за все, належить до епохи Птолемеїв, бо вона була виявлена в південно-східній частині храму Ком Омбо, у тому ж місці, де два місяці тому знайшли два піщаних рельєфи короля Птолемея V.

Зі свого боку, керівник організації "Асуанські старожитності" Абдель Монейм Саїд сказав, що місія проведе більш повні археологічні дослідження, щоб дізнатися більше інформації про знайденого Сфінкса.

Храм у Ком Омбо розділений на дві однакові частини: східна частина була присвячена культу божества з крокодилячою головою — Себеку, тоді як західна — богу Гору, якого вважали в тому числі богом лікування, тому сюди приходили лікуватися тисячі стародавніх єгиптян.