Сучасні технології допомогли розшифрувати 300-літній «лист диявола» сицилійської черниці

Вчені розшифрували 300-літній лист сицилійської черниці - "діалоги з дияволом".

Для цього дослідникам знадобилося сучасне програмне забезпечення, яким користуються спецслужби при розшифровках, повідомляють "Вести".

Понад 300 років тому в монастирі Пальма-ді-Монтехіаро на Сицилії черниця на ім'я сестра Марія Кросифіса делла Консезіоне заявила, що в неї вселився диявол. Це сталося рано вранці 1676 року. Коли вона прокинулася, поруч із нею був аркуш паперу, списаний дивними символами.

За словами самої Марії, ці знаки їй продиктував сам диявол, але розшифрувати їх ані вона сама, ані інші священнослужителі не могли до наших днів. Сама черниця запевняла всіх, що таким чином "він" намагався налаштувати її проти Бога і переманити на свою сторону.

Днями дослідники з центру Людума в Італії повідомили про те, що їм вдалося розшифрувати листи "одержимої". Для цього вчені використовували програму, викладену в Даркнеті. Цей софт використовується розвідувальними службами для того, щоб розшифрувати який-небудь код.

"Ми завантажили ПЗ із давньогрецьким, арабським, рунічним алфавітами та латиною і запустили сканування. У підсумку програма впоралася і видала переклад" (Директор центру Людума, Даніеле Абате).

За словами дослідників, у листі Марія описує Іісуса Христа і Святого Духа мерців.

Також у листі йдеться про те, що Бог — це винахід людини. Крім того, в тексті присутні відсилання до річки Стікс, за якою, відповідно до грецької міфології, померлі люди переправляються в царство мертвих.

Незважаючи на розшифрований текст, Даніеле вважає, що сестра Марія не була одержима дияволом, а просто страждала на шизофренію.

"Я особисто вважаю, що черниця відмінно володіла різними мовами, що і дозволило їй придумати власний шифр і видати його за діалоги з дияволом", - пише дослідник.