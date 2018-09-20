США повернули Ірану викрадену реліквію епохи Ахеменідів

США передали Ірану викрадену і вивезену в Штати 82 роки тому історичну реліквію епохи Ахеменідів.

Вона являє собою барельєф із зображенням охорони перського володаря держави Ахеменідів, пише Islam-today. За оцінками вчених, він був створений не менше, ніж 2,5 тисячі років тому. Повідомляється, що безцінний артефакт представнику Ірану при ООН Голаму Алі Хошру передала прокуратура Нью-Йорка. Найближчим часом барельєф буде доставлений в Іран.

Артефакт був виявлений прокуратурою Манхеттена в одній з галерей у жовтні 2017 року. Як встановили слідчі, у 1936 році барельєф був викрадений з давнього Персеполя, а в 2011 - з Монреальського музею витончених мистецтв.