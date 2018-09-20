В останкінському храмі Трійці з'явилися «електронні» дзвони

Храм Живоначальної Трійці в московському районі Останкіно, який відновлюється в рамках цільової програми, буде мати електронну дзвіницю.

«На початку вересня всі 12 дзвонів відновленої дзвіниці були встановлені на свої місця. Причому керує ними не майстер звонарської справи, а електроніка. Це перший програмний храм в Москві, що реставрується з використанням таких технологій», - розповів куратор програми Володимир Ресін, повідомляє «Благовіст-Інфо».

На сьогоднішній день завершена кладка стін 50-метрової дзвіниці, відтворений намет над «червоним ганком» храму.

За словами Ресіна, повністю зовнішній вигляд храму буде відновлений до кінця наступного року. Нині будівельники працюють над покрівлею - всі завершення самого храму і численні кокошники покривають міддю, для чого прямо на будмайданчику довелося створити покрівельну майстерню.

Між тим, найбільш коштовні роботи ще попереду: треба відновити внутрішній декор храму, включаючи настінний розпис. Там, де його фрагменти збереглися, відбудеться реставрація, а де не залишилося нічого, доведеться відтворювати за архівними матеріалами та існуючими аналогами.