Інститут перекладу Біблії видав Книгу пророка Іони евенкійською мовою

Список біблійних переказів евенкійською мовою поповнився новим виданням.

Інститут перекладу Біблії випустив книгу про старозавітного пророка Іону - пророка, який провів три доби в череві кита, і про якого в Новому Заповіті згадує Спаситель, провіщаючи Свою смерть і Воскресіння.

Видання оформлено кольоровими ілюстраціями, підготовленими хабаровською художницею Іриною Павлішиною. У минулому році ці ж ілюстрації були вперше представлені у чукотському виданні Книги Іони.

Перекладачка Книги пророка Іони на евенкійську мову Надія Булатова - корінна евенкійка, кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту лінгвістичних досліджень РАН. Вона розповідає, що робота над Біблією відрізняється від перекладу будь-якої іншої книги. «Це цікавий, але дуже трудомісткий, і майже науково-дослідний процес. В евенкійській мові є багато запозичень з російської, а переказ потрібно робити засобами своєї мови. Доводилося знаходити паралелі. Я постійно радилася з віруючими евенками. Я їх запитую: «Що таке амінь?» Вони відповідають: «Амінь – це амінь». Я кажу, а можна сказати: «Хай буде так?» Так і перевели: «Ти кан ти бегін».

Раніше евенкійською мовою Інститутом були видані: «Розповіді про Бога» (1995), «Розповіді про Ісуса Христа» (1999), Євангеліє від Луки (2002), «Біблія для дітей» з аудіозаписом (2011), Євангеліє від Луки, 2-е, випр. вид. (діглотта з російською + CD, 2013). За відгуками евенкійців, серед яких проводилася апробація переказів, через ці книги вони вперше відкривають для себе Біблію. Російською її не читають, а якщо пробують читати, то не розуміють, тоді як біблійний текст евенкійською мовою і зрозумілий, і цікавий.