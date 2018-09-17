У Латвії підозрюваний у сексуальному насильстві над недієздатним чоловіком священик не з'явився до суду

Засідання суду про скасування арешту священика Зейле перенесено.

Ризький окружний суд у понеділок не переглядав запобіжний захід щодо священика Резекненсько-Аглонської єпархії Павла Зейле, який перебуває під арештом у зв'язку з підозрами у кримінальному злочині, повідомляє DELFI.lv.

Через неявку до суду Зейле засідання перенесено на 21 вересня. Адвокат священика Карліс Зунде після засідання, що тривало півгодини, відмовився давати коментарі, тому неясно, чи пов'язана неявка Зейле зі станом його здоров'я.

Раніше повідомлялося, що 10 вересня Зейле госпіталізували, але невідомо — до тюремної або цивільної лікарні.

У серпні відділ Держполіції по боротьбі з торгівлею людьми та сутенерством отримав від однієї з неурядових організацій інформацію про те, що кілька чоловіків, можливо, сексуально використовували повнолітнього чоловіка з порушеннями розумового розвитку, що перебуває в безпорадному стані. 29 серпня у Ризі та Резекне були затримані троє чоловіків — 1945, 1955 і 1958 рр. нар., у яких вилучили для перевірки відео - і фотофайли.

Розпочато кримінальний процес зі справи торгівлі людьми, вчиненої у групі осіб за попередньою змовою. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до 12 років. Розпочато також кримінальний процес про сексуальне насильство, що здійснено групою осіб з використанням безпорадного стану потерпілого, за яке загрожує довічне ув'язнення або позбавлення волі на строк від п'яти до 20 років.

Чоловіки 1945 та 1955 рр. нар. заарештовані, а відносно чоловіка 1958 р. нар. обрано запобіжний захід, не пов'язаний із позбавленням волі. У поле зору поліції підозрювані раніше не потрапляли.

Хоча правоохоронні органи не розкривають ім'я заарештованого священика, наявна в розпорядженні Delfi інформація свідчить про те, що один з трьох підозрюваних у даній справі — священик Резекненськой католицької церкви, монах Згромадження Непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії Павло Зейле 1945 р. нар. Поліція підозрює його у скоєнні не одного, а безлічі злочинних епізодів. Священик всі звинувачення заперечує.