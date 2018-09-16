Мощі Папи Римського, знайдені в лондонському смітті, передали до Вестмінстерського собору

Виявлені лондонськими сміттярами мощі папи Климента I передали у Вестмінстерський собор. Мабуть, мощі викинули злодії, які викрали їх у останнього власника, який побажав залишитися невідомим.

Об'єкт буде експонуватися у стінах собору, повідомляє "Головне".

Понтифік I століття н. е. Климента I був вигнаний з Риму імператором Траяном і прийняв мученицьку смерть у Херсонесі. Заступник зберігача скульптури, виробів з металу, кераміки і скла в лондонському Музеї Вікторії і Альберта Тесса Мердок каже, що опуклий овальний мощевик, у якому зберігається фрагмент кістки Климента I, ймовірно, датується XVII століттям.

Розташована на звороті печатка, яка зображує герб з 15 кистями, дає підстави припустити, що колись цей предмет належав кардиналові, який «відповідав за розподіл мощей на „частки“». За однією з версій, ці мощі пов'язані з базилікою Святого Климента у Римі, якою управляють ірландські домініканці.