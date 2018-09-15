У Франції старовинний костел продають під готель

Костел у містечку Лонгві (Лотарингія) виставили на продаж. Причина — брак парафіян і високі кошти утримання храму.

Керівництво місцевої єпархії припускає, що в костелі незабаром відкриють готель. Кажуть, утримувати й ремонтувати будівлю дуже дорого, а на службу до костелу ходять заледве кількадесят осіб, повідомляє "Високий Замок".

Храм, збудований у неороманському стилі, продається за 190 тисяч євро.

Це вже не перший такий випадок у Франції. Три роки тому, повідомляють ЗМІ, інший костел у Лотарингії, у Крюсне, придбала французька модна дизайнерка Леонор Шерер та збиралася відкрити в костелі музичну студію, де звучатимуть траурні мелодії.

Поряд із Чехією, Франція є однією з найменш релігійних країн Європи. Через брак вірних французькі католицькі храми часто передають громадам мусульман, які відкривають у костелах мечеті.