Верховний суд Туреччини заборонив надавати Айя-Софії статус мечеті

Верховний суд Туреччини відхилив прохання групи активістів про повернення музею Айя-Софія в Стамбулі статусу мечеті.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на агентство Anadolu, це рішення було прийнято, бо при складанні прохання були допущені формальні помилки.

Музей Айя-Софія - колишній собор Святої Софії був побудований у IV столітті. Він вважається видатною пам'яткою візантійської архітектури. Після завоювання Константинополя в 1453 році храм був перетворений на мечеть. У 1934 році собор отримав статус музею. Згідно з турецьким законодавством, проведення богослужінь у музеях заборонено.