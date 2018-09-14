У Сан-Франциско встановили пам'ятник святителю Іоанну Шанхайському

У Сан-Франциско встановлено пам'ятник святителю Іоанну (Максимовичу), архієпископу Шанхайському, Сан-Франциському чудотворцю.

Він знаходиться в огорожі управління Західно-Американської єпархії РПЦЗ, повідомляє «Седмиця» з посиланням на ethnoworld.ru.

Скульптура розміщена у дворику притулку з храмом святителя Тихона Задонського – історично важливому місці, безпосередньо пов'язаному з життям святителя Іоанна.

Урочиста церемонія відкриття і освячення пам'ятника відбулася минулого тижня в честь 55-річчя затвердження архієпископа Іоанна на Сан-Франциській кафедрі, а також 45-річчя заснування Конгресу російських американців.

Освячення скульптурної композиції звершив архієпископ Сан-Франциський і Західно-Американський Кирил.

Пам'ятник святителю Іоанну Шанхайському був переданий в дар притулку Тихона Задонського Міжнародним благодійним громадським фондом «Діалог Культур – Єдиний Світ» при підтримці культурно-просвітницької та дослідницької організації «Північний хрест» влітку 2018 року.