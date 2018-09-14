У Новгороді знайшли фрагменти фресок XIV століття

Археологи знайшли в Новгородському кремлі фрагменти фресок XIV століття. Знахідки були зроблені під час розвідувальних розкопок між Софійським собором та Грановитою палатою, повідомляє «Благовіст-Інфо».

Розкопки проводилися архітектурно-археологічною експедицією Санкт-Петербурзького держуніверситету під керівництвом кандидата історичних наук Іллі Антипова.

«На знайдених фрагментах фресок, головним чином, нанесені орнаменти. Вчені припускають, що це - розпис палати новгородського архієпископа Василія Каліки, яка, згідно з літописними джерелами, була побудована між Софійським собором і Грановитою палатою в 1350 році», - розповіли в прес-службі Новгородського державного музея-заповідника.

Передбачається, що археологічні дослідження в місці, де, на думку вчених, перебувала палата архієпископа, продовжаться в 2019 році.