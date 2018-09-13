Під час нападу ісламістів на місто в Нігерії загинули восьмеро людей

Ісламська терористична група «Боко Харам», яка є західноафриканським підрозділом «Ісламської держави», напала на нігерійське місто Гудумбалі на північному сході країни.

Від рук бойовиків загинули, щонайменше, вісім осіб, тисячі інших жителів втекли в сусідні міста, повідомляє inVictory з посиланням на The Christian Post.

Захоплення Гудумбалі називають першою великою перемогою терористичної групи за останні два роки після попередніх поразок.

Глава сучасної консалтингової групи з безпеки Ян Сент-П'єр вважає, що атака демонструє зростаючі можливості та силу терористів.

«В останні місяці вони нападали на великі та важливі об'єкти зі все більшою частотою і успіхом. Ймовірно, ситуація ще більш ускладниться», — сказав він.

Представники адміністрації президента Мухаммаду Бухарі неодноразово стверджували, що вигнали «Боко Харам» з країни, а один з вищих армійських чинів заявив, що джихадисти повністю переможені.

Однак днями колишній віце-президент Нігерії Атіку Абубакар попередив, що угрупування «Боко Харам» не тільки не розбито, але й збирається повернути раніше втрачені території.