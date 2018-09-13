Компанія Coca-Cola вимагає дозволити одностатеві шлюби в Північній Ірландії

Близько тридцяти компаній з Північної Ірландії та з-поза її меж підписали листа, у якому закликають провінцію визнати на своїй території одностатеві шлюби.

У листі, ініціатором якого є «Amnesty International UK», йдеться про те, що перевизначення поняття «подружжя» є економічною необхідністю, повідомляє "Католицький оглядач".

«Для створення ефективної та конкурентоспроможної економіки, а також успішного майбутнього Північної Ірландії необхідним є різноманітне, відкрите та всеохоплююче суспільство. Рівність створює середовище творчості та досконалості, де наші ЛГБТ-працівники можуть реалізовувати себе на робочих місцях і де їхні відносини поважатимуть», - йдеться у листі.

Серед підписантів листа є компанії «Allstate», «Axiom», «the Bank of Ireland», «Citi», «Coca-Cola», «IBM», «Liberty Mutual Insurance», «PricewaterhouseCoopers», «Sodexo» та інші.

У той час як і Великобританія, і Республіка Ірландія визнають одностатеві «шлюби», Північна Ірландія залишається єдиною провінцією, яка не визнає їх та не узаконює аборти. Як інформує LifeSiteNews, минулого року верховний суд в Белфасті постановив, що Північна Ірландія не має жодних міжнародних зобов’язань щодо «прав людини», щоб змінювати визначення подружжя.