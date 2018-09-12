Влада Китаю спалює Біблії, змушуючи християн відмовлятися від віри

Китайські чиновники спалюють Біблії і змушують християн відмовлятися від своєї віри в ході триваючої кампанії придушення релігії.

Відеоролік, на якому знято процес спалювання Біблій, у Twitter розмістив президент правозахисної організації ChinaAid Боб Фу, повідомляє inVictory з посиланням на The Christian Post.

«Комуністичний уряд Китаю починає спалювати Біблії і хрести в Хенані. Востаннє кампанію спалювання Біблій проводила в кінці 1960-х років дружина диктатора Мао Цзян Цина в Шанхаї. Її заарештували в 1976 році, але кількість християн зросла до мільйонів. Це ніколи не спрацює», — написав Боб Фу.

У свою чергу, інформаційне агентство Fox News зазначає, що, окрім спалювання Біблій і зняття хрестів, влада останнім часом змушує християн письмово відмовлятися від своєї віри. Непокора загрожує виключенням зі школи і втратою соціальних пільг.

Президент ChinaAid стверджує, що уряд таким чином намагається «китаїзувати» релігію, нав'язуючи їй націоналістичні принципи і вимагаючи лояльності до атеїстичної комуністичної партії.

«Міжнародне співтовариство має турбувати й обурювати ці кричущі порушення свободи релігії і переконань», — підкреслив Боб Фу.