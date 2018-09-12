У Берліні побудують храм трьох релігій для християн, іудеїв і мусульман

У Берліні побудують християнську церкву, синагогу та мечеть під одним дахом.

Головним залом у храмі трьох релігій для християн, іудеїв і мусульман стане вітальня, де представники різних релігій будуть зустрічатися і знайомитися. Про це повідомляється у сюжеті «ТСН».

А поки храм не побудований, пастори вже проводять спільні молитви, як учора, щоб вшанувати жертв теракту 11 вересня.