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У Берліні побудують храм трьох релігій для християн, іудеїв і мусульман

19:43, 12 вересня 2018
Світ
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У Берліні побудують храм трьох релігій / tsn.ua/video

Головним залом у храмі трьох релігій для християн, іудеїв і мусульман стане вітальня, де представники різних релігій будуть зустрічатися і знайомитися. Про це повідомляється у сюжеті «ТСН».

А поки храм не побудований, пастори вже проводять спільні молитви, як учора, щоб вшанувати жертв теракту 11 вересня.

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