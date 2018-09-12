У Берліні побудують храм трьох релігій для християн, іудеїв і мусульман
19:43, 12 вересня 2018Світ
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У Берліні побудують храм трьох релігій / tsn.ua/video
У Берліні побудують християнську церкву, синагогу та мечеть під одним дахом.
Головним залом у храмі трьох релігій для християн, іудеїв і мусульман стане вітальня, де представники різних релігій будуть зустрічатися і знайомитися. Про це повідомляється у сюжеті «ТСН».
А поки храм не побудований, пастори вже проводять спільні молитви, як учора, щоб вшанувати жертв теракту 11 вересня.
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