В Індії перекинувся автобус із паломниками - понад 50 загиблих

Понад півсотні людей стали жертвами аварії на сході Індії. За життя ще майже 20 пасажирів нині борються лікарі.

Автобус із паломниками перекинувся у прірву. Серед жертв та постраждалих – найбільше жінок середнього віку. Усі вони прямували додому після відвідування популярного місцевого храму. Про це йдеться у сюжеті "ТСН".

Наразі поліція озвучує лише одну версію трагедії: водій начебто не впорався з кермуванням, коли намагався розминутися з іншим автобусом.