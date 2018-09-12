В Індії перекинувся автобус із паломниками - понад 50 загиблих
18:25, 12 вересня 2018Світ
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В Індії перекинувся автобус із паломниками / tsn.ua/video
Понад півсотні людей стали жертвами аварії на сході Індії. За життя ще майже 20 пасажирів нині борються лікарі.
Автобус із паломниками перекинувся у прірву. Серед жертв та постраждалих – найбільше жінок середнього віку. Усі вони прямували додому після відвідування популярного місцевого храму. Про це йдеться у сюжеті "ТСН".
Наразі поліція озвучує лише одну версію трагедії: водій начебто не впорався з кермуванням, коли намагався розминутися з іншим автобусом.
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