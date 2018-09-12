В Індії повінь: майже повністю пішов під воду легендарний індуїстський храм
17:17, 12 вересня 2018Світ
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В Індії затопило храм / flickr.com
В Індії майже повністю пішов під воду легендарний храм Shri Vishwanath Mandir у Варанасі. Крім того, затоплено практично все місто.
Тепер туди не можуть дістатися навіть численні паломники-індуїсти, повідомляється у сюжеті ТСН.Ранок.
Наразі окрім півночі країни від злив, повеней та зсувів потерпають і східні регіони. Вулиці численних міст затопило вище коліна, а деякими взагалі не можливо рухатись.
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