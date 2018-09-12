В Індії повінь: майже повністю пішов під воду легендарний індуїстський храм

В Індії майже повністю пішов під воду легендарний храм Shri Vishwanath Mandir у Варанасі. Крім того, затоплено практично все місто.

Тепер туди не можуть дістатися навіть численні паломники-індуїсти, повідомляється у сюжеті ТСН.Ранок.

Наразі окрім півночі країни від злив, повеней та зсувів потерпають і східні регіони. Вулиці численних міст затопило вище коліна, а деякими взагалі не можливо рухатись.