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В Індії повінь: майже повністю пішов під воду легендарний індуїстський храм

17:17, 12 вересня 2018
Світ
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В Індії затопило храм / flickr.com

Тепер туди не можуть дістатися навіть численні паломники-індуїсти, повідомляється у сюжеті ТСН.Ранок.

Наразі окрім півночі країни від злив, повеней та зсувів потерпають і східні регіони. Вулиці численних міст затопило вище коліна, а деякими взагалі не можливо рухатись.

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