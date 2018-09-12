У США на меморіальних богослужіннях вшанували пам'ять жертв терактів 11 вересня

У день 17-ї річниці трагедії у США відбулися меморіальні богослужіння.

У вівторок виповнилося 17 років від дня терактів 11 вересня, в результаті яких загинули майже 3 тисячі людей, повідомляє "Голос Америки".

Президент США Дональд Трамп відвідав церемонію в меморіальному парку в Шенксвіллі, штат Пенсильванія, неподалік від того місця, де зазнав аварії літак United Airlines після того, як пасажири відбили управління бортом у терористів.

У суботу Білий дім опублікував заяву про те, що з 7 по 9 вересня в країні оголошуються національні дні молитви та вшанування пам'яті жертв терактів.

«Нехай віра нашої країни піддалася випробувань на вулицях Нью-Йорка, на берегах Потомака і на полі під Шенксвіллом, штат Пенсильванія, але наша сила та стійкість непохитні», – йдеться в заяві.

У Пентагоні пройшли особливі служби для сімей тих, хто загинув, коли в будинок врізався літак.

У Нью-Йорку сотні тих, хто вижив і родичів загиблих зібралися на майданчику Граунд-Зіро, де стояли вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру, які також врізалися викрадені літаки.