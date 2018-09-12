Про храми блокадного Петербурга зняли фільм

У Санкт-Петербурзі презентовано телепроект «Блокадні храми Петербурга».

Фільм розповідає про діючі храми, долі священиків і мирян, патріотичну та духовну діяльність Церкви в роки війни, повідомляє mitropolia.spb.ru.

У ньому використані маловідомі світлини, військова хроніка, особисті та церковні архіви, спогади нащадків, коментарі істориків, священнослужителів, музейних та архівних працівників. Про деякі факти, долі і документи розказано вперше.

«У фільмі показані дев'ять з десяти храмів, які діяли в блокаду. Можна назвати дивом те, що вони збереглися до наших днів, незважаючи на важкі умови життя в обложеному місті, суворі зими, бомбардування і обстріли. Три храми - дерев'яні. На дрова розбирали все, що могло зігріти замерзаючих людей, але їх не чіпали. Це свідчить про те, яку величезну роль відігравали вони в житті ленінградців», - вказано в виданні.

У церковному музеї-ДОТі, який показаний у фільмі, крім традиційних для військової експозиції предметів є свідчення того, що в «окопах немає атеїстів»: натільні образки, хрестики, іконки, медальйони зі святими, зашиті в гімнастерках молитви. Люди воювали, носячи все це під формою з атрибутами радянської влади, як свідоцтво ще не згаслої віри, зазначають автори проекту.