У школах Британії пропонують вивчати всі релігії світу

У школах Британії планується ввести вивчення всіх релігій і вчень світу.

У списку, складеному аналітиками і чиновниками, представлені агностицизм, атеїзм, гуманізм, антиклерикалізм і багато інших вчень, повідомляє «Седмиця» з посиланням на theguardian.

Вчені та представники влади Комісії з релігійного навчання два роки займалися вивченням даного питання. У результаті вони прийшли до висновку, що релігійне навчання в британських школах терміново потребує корінного перетворення, оскільки не відображає реалії все більш багатогранного світу, який швидко змінюється. На їхню думку, в школах необхідно вивчати весь спектр сучасних релігій, вірувань, навчань і концепцій.

На їхню думку, оновлений предмет має називатися «Релігія і світогляди», а його мета буде полягати у вихованні у школярів глибокої поваги і розуміння кожної віри й вчення. «Школярі повинні отримувати повне уявлення про широкий спектр релігійних, філософських, духовних та інших систем і концепцій життя і світоустрою, включаючи всі течії християнства, буддизму, індуїзму, ісламу, іудаїзму, сикхізму та інших релігій, а також світських навчань і концепцій світобудови, включаючи гуманізм, антиклерикалізм, атеїзм і агностицизм», - йдеться у звіті Комісії.

Документ був схвалений Національною асоціацією шкільних директорів, Англіканською церквою і організацією Humanists UK, яка виступає за перехід до світської держави.

У свою чергу, Служба католицької освіти Британії заявила, що Комісія «намагається не стільки поліпшити релігійну освіту, скільки повністю вихолостити її суть. Не можна поліпшити якість релігійного навчання шляхом урізання викладання закону Божого».

Із засудженням нової ініціативи виступила і Рада представників іудеїв Британії, заявивши, що звіт «порочний в своїй основі». Благі цілі авторів звіту звернулися в свою протилежність «через збіднення релігійного навчання шляхом його переповнення безліччю концепцій світобудови, які просто важко вмістити в жорсткі графіки навчання», – підкреслив Едвін Шукер, віце-президент Ради представників іудеїв Британії.

«Ми вважаємо, що це спроба ненависників віри пропхнути в шкільну освіту свої концепції і підірвати суворе релігійне навчання в той час, коли глибоке знання віровчення набуває життєво важливого значення», – зазначив він.