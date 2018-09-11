У Британії відбудеться «Виставка християнських ресурсів»

У жовтні у Британії відбудеться триденна «Виставка християнських ресурсів».

На ній будуть представлені сучасні технології та засоби, обладнання, облачення і багато іншого для церковних служб, а також пройдуть безкоштовні семінари, повідомляє «Седмиця» з посиланням на christiantoday.

Відвідувачі «Виставки християнських ресурсів» побачать інсталяції з світлових гірлянд, а в експозиціях виставки зможуть ознайомитися з сучасними засобами і технологіями. Це комп'ютери і прикладні програми, музичні інструменти, одяг для священнослужителів і багато іншого, аж до особливих мотоциклів для похоронних церемоній.

Це вже не перша виставка такого роду, яка проходить в Сандаун-парку столичного передмістя Ешер. Цього разу вона відбудеться 16-18 жовтня, і свої експозиції розгорнули на виставці більше 200 організацій-учасників.

Крім того, відвідувачі зможуть взяти участь в будь-якому з 50 безкоштовних семінарів з цілого ряду практичних питань і тем. В залах виставки будуть звучати музичні твори Бріна Хауорта і Стюарта Тауненда - видатного британського композитора, який пише музику для богослужінь і псалмів. Любителі зможуть побачити тематичну драматичну постановку театру Солтмайн, а під час обіду приєднатися до диспуту під керівництвом Сінді Кент - магістра ділової економіки, колишньої співачки легендарного ансамблю The Settlers, популярного в 1960-ті роки.

На виставці пройде майстер-клас Worship Alive! для псалмистів і проповідників, з метою ознайомлення учасників з новими технологіями і засобами сучасного богослужіння. Відвідувачам також надається можливість взяти участь у панельних дискусіях під керівництвом ведучих від відомої газети Church Times, яка вперше за свою 155-річну історію зважилася організувати подібну публічну подію. За участю експертів і викладачів Королівської школи церковної музики обговорюватимуться найважливіші питання охорони природи, роботи з молоддю та сучасних технологій богослужінь.