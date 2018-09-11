У Туреччині на дні озера знайшли залишки стародавньої церкви

На дні турецького озера Ізнік вчені знайшли церкву, побудовану близько 390 року н. е. в честь святого Неофіта Нікейського.

На знімках чітко видно залишки будови, які знаходяться під водою в 50 метрах від берега, пише «Сегодня» з посиланням на The Sun.

Археологи вважають, що спорудження пішло під воду в результаті землетрусу, який стався у 740-му році. Тоді храм частково зруйнувався, а з часом руїни затопило.

На місці озера багато століть тому стояло давнє місто Нікея. Професор археології університету Улудаг в Бурсі Мустафа Шахін вважає, що знайдений храм міг бути місцем, де проходив Перший Вселенський Собор, який в 325 році скликав імператор Костянтин Великий.

«Я займався дослідженнями озера Ізнік з 2006 року. Таку чудову споруду виявив вперше. Коли побачив руїни, які чітко проглядалися у водах озера, я був вражений», – говорить учений.

Він вважає, що церкву могли побудувати на вершині язичницького храму Аполлона – грецького і римського бога сонця.

Професор Шахін сподівається, що за підтримки місцевих чиновників на місці затопленого храму створять перший в Туреччині підводний археологічний музей.