Принц Чарльз у вересні ініціює роботи з відновлення середньовічної церкви в Румунії

Спадкоємець Британського престолу - постійний учасник проекту «Невідкладна допомога для пам'ятників», за допомогою якого будуть надані всі необхідні матеріали для відновлення Успенського храму в Стрії.

Як повідомляє "Седмиця", відновлення церкви почалося в 2017 році. Проект підтримується мерією Калана, єпархією Діви і Хунедоари, приходу Русі і великою кількістю приватних спонсорів.

Перші роботи, пов'язані з ремонтом покрівлі та дренажем, почнуться у вересні 2018 року.

15 пам'яток старовини Трансільванії і Банатського області були відновлені, починаючи з 2016 року, в рамках проекту «Невідкладна допомога для пам'ятників».

Завдяки своєму фонду принц Чарльз інвестував понад 1 мільйон фунтів стерлінгів на різні проекти, пов'язані з об'єктами природної і культурної спадщини Румунії, а також на різні програми, що сприяють розвитку сільської місцевості в країні.

Принц Уельський відомий своїм інтересом до православної духовності і діяльністю по збереженню багатьох православних святинь.