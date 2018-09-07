Кишенькова Біблія XIII століття, яку 500 років вважали зниклою, повернулася до бібліотеки Кентерберійського собору

Унікальна кишенькова Біблія XIII століття повернулася до бібліотечних фондів Кентерберійського собору через 500 років після свого зникнення.

Про це повідомляє znaj.ua з посиланням на британські ЗМІ.

Кентерберійський собор, який був заснований в 603 році місіонерами Папи св. Григорія Великого, був колись сховищем для десятків тисяч книг. Але за часів протестантської реформації XVI століття монастирську общину колишнього головного собору Англійської Католицької Церкви розформували, собор незабаром занепав, а більшість його старовинних книг і рукописів зникли.

Наразі вже відомо, що легендарну реліквію вдалося викупити за 100 тисяч фунтів на одній з розпродаж рідкісних книг.

Це стало можливим завдяки гранту, який виграв собор. Правда, всієї суми не вистачало. Грант покрив лише 96 тисяч фунтів, ще чотири тисячі зібрали небайдужі громадяни.

Біблія зникла з соборної колекції монастирських книг майже 500 років тому під час Реформації, коли Церква Англії відмовилася від влади Папи Римського і відокремилася від Католицької Церкви.