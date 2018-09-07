В Індонезії буддистка отримала тюремний термін за скаргу на ісламістів

В Індонезії суд засудив буддистку до півтора років тюремного ув'язнення за «богохульство».

На думку суддів, вина жінки полягає в тому, що вона поскаржилася на посилені потужними динаміками заклики на молитву в мечеть, повідомляє «Седмиця» з посиланням на theguardian.

Районний суд міста Медан на острові Суматра виніс рішення про ув'язнення в задоволення позову, поданого однією з ісламських організацій. Жертвою вироку стала 44-річна буддистка китайського походження на ім'я Мейльяна, яка висловила боязкий протест проти потужних динаміків, що транслюють заклик на молитву (азан), і яка звернулася до керівництва мечеті з проханням зменшити звук.

Різні правозахисні групи вже виступили з протестами проти чергового вироку за сумно відомим «законом про богохульство», а дві найбільші ісламські організації Індонезії підтримали цей протест.

Багато правозахисників вважають, що цей закон застосовується владою Індонезії самим довільним чином з метою придушення релігійних меншин. Індонезійська служба правозахисної організації Amnesty International назвала рішення суду «курйозним».

У свою чергу, адвокат Мейльяни збирається оскаржити несправедливе судове рішення в апеляційному суді.

Мейльяна звернулася до імама мечеті з проханням про зменшення звуку азана в липні 2016 року, і з тих пір перебувала під слідством і судом. Після цього натовп мусульман кинувся громити китайські квартали і спалив кілька буддистських храмів. Правозахисники справедливо вказують, що винні в погромі і підпалах храмів були в більшості своїй випущені на свободу, і лише деякі з них отримали лише пару-трійку місяців тюремного ув'язнення. За цей час вони стали справжніми героями, оскільки ісламські улеми місцевого і національного масштабу виступили на їх підтримку і організували потужний тиск на органи поліції і слідства, вимагаючи звільнення паліїв і погромників.