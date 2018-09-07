В Олександро-Невській лаврі відбудеться 4-й Міжнародній фестиваль дзвонового мистецтва

У Санкт-Петербурзі 9 вересня стартує Четвертий Міжнародний фестиваль дзвонового мистецтва «Невські дзвони».

Захід розпочнеться о 13.00 в Олександро-Невській лаврі, повідомляє «Благовіст-Інфо» з посиланням на прес-службу Санкт-Петербурзької митрополії. Напередодні урочистостей у день перенесення мощей святого благовірного князя Олександра Невського свою майстерність продемонструють кращі дзвонарі Росії, Білорусії, Молдови, Фінляндії та Литви.

В рамках фестивалю пройде концерт відомих виконавців духовної та народної музики. У ньому візьме участь володарка унікального «кришталевого» голосу Росії Марина Капуро. Запланована спеціальна дитяча програма, в рамках якої виступить маленький дзвонар з Архангельська 6-річний Михайло Попов.

12 вересня учасники фестивалю продемонструють своє мистецтво у загальноміській святковій хресній ході по Невському проспекту і урочистостях на майдані на честь святого князя Олександра Невського.

Роботи по відродженню історичного «голосу» Олександро-Невської лаври завершилися в 2014 році. На дзвіниці Свято-Троїцького собору були підняті і встановлені 15 дзвонів загальною масою понад 30 тонн. Дзвонарі стверджують, що на сьогоднішній день це одна з найкращих дзвіниць Санкт-Петербурга. Основні виступи учасників фестивалю «Невські дзвони» пройдуть на північній дзвіниці головного храму лаври.