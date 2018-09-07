У Сеулі релігійні лідери Азії обговорюють реінтеграцію двох Корей

Кардинали і єпископи з усієї Азії зібралися в Південній Кореї, щоб взяти участь у «Форумі про проблеми встановлення миру на Корейському півострові».

Захід було організовано Архидіоцезом Сеула, повідомляє «Седмиця».

Форум під девізом «Людська гідність і світ: подорож Корейським півостровом» проходить в кампусі Seongshin католицького університету в Сеулі. У ньому взяли участь головні релігійні лідери Азії: архієпископ Сеульський і Апостольський кардинал Андреа Йом Чжун Су, кардинали Освальд Грасіас, архієпископ Мумбаї (Індія), архиєпископ Маніли Луїс Тагле, архієпископ Янгона (М'янма) Чарльз Маунг Бо і архієпископ Себастьян Френсіс Шоу, глава лахорського діоцеза (Пакистан).

На третій сесії форуму був проведений круглий стіл на тему «Жити разом», в ході якого спікери обговорили проблеми мультикультурних сімей, інтеграцію північнокорейських біженців в південнокорейське суспільство, нерівність після демократизації в Кореї, конфлікт поколінь у контексті швидкого старіння суспільства.

По закінченні форуму азіатські релігійні лідери відвідають село Панмунджон на кордоні між Північною і Південною Кореями, яка є символом поділу Корейського півострова, і візьмуть участь у зустрічах з представниками засобів масової інформації.