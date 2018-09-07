этот материал доступен на русском

Італія вибачиться перед євреями за репресії

10:49, 07 вересня 2018
Світ
1323 0
Церемонія відбудеться в університеті Пізи / Islam-today

Влада Італії принесе євреям офіційні вибачення за участь у геноциді. Офіційна церемонія вибачень і поминання всіх євреїв, які були відраховані з італійських вузів з приходом фашизму, відбудеться в університеті Пізи.

Як повідомляє Islam-today, церемонія стане частиною великої програми, присвяченої 80-річчю расової дискримінації. В її рамках відбудуться лекції, покази та різноманітні заходи для громадськості та учнів шкіл.

У заходах, крім інших, візьмуть участь президент Союзу італійських єврейських громад Ноемі Ді Сегні і постраждала від Голокосту сенатор Ліліана Сегре. Відзначається, що саме в Пізі був підписаний перший указ про здійснення італійських расових законів. Це призвело до звільнення понад двох сотень викладачів та 1,5 тис. студентів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter