Італія вибачиться перед євреями за репресії

Влада Італії принесе євреям офіційні вибачення за участь у геноциді. Офіційна церемонія вибачень і поминання всіх євреїв, які були відраховані з італійських вузів з приходом фашизму, відбудеться в університеті Пізи.

Як повідомляє Islam-today, церемонія стане частиною великої програми, присвяченої 80-річчю расової дискримінації. В її рамках відбудуться лекції, покази та різноманітні заходи для громадськості та учнів шкіл.

У заходах, крім інших, візьмуть участь президент Союзу італійських єврейських громад Ноемі Ді Сегні і постраждала від Голокосту сенатор Ліліана Сегре. Відзначається, що саме в Пізі був підписаний перший указ про здійснення італійських расових законів. Це призвело до звільнення понад двох сотень викладачів та 1,5 тис. студентів.