У Туреччині за $ 1,5 млн виставили на продаж 300-річний вірменський храм

У турецькому місті Бурса на продаж виставили вірменську церкву, побудовану 300 років тому.

Про це повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на інформаційний сайт "Хабарлар Ермені".

Оголошення про продаж виставлено на турецькому сайті продажів «Bursasehirportali.com». Власник церкви знаходиться за межами Туреччини, а питаннями продажу храму займається ріелтор.

В архівному журналі Управління фондів Бурси від 1986 року храм відзначений як «старовинна церква». На фотографіях видно, що зруйнована дзвіниця храму. За словами ріелтора Тайфуна Озенгінлера, район Сетбаша був населений вірменами, а після кемалістського руху в Туреччині, що виник після Першої світової війни, будівля церкви стало використовуватися в інших цілях. З 1980 року будівля церкви вважається покинутою. Ріелтор зазначає, що в управлінні кадастру церква позначена як соціально-культурна територія, що має три поверхи й займає 512 кв. м.

Редактор вірменського відділу газети «Акос» Баграт Естукян, коментуючи громадському радіо Вірменії питання про продаж вірменської церкви в Бурсі, з сумом говорить, що продаж не порушує ніяких законів.