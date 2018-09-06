У Чехії туристи масово відвідують костел, який перетворили в арт-об'єкт (відео)

У Чехії туристи масово відвідують стародавню церкву, яку митці свого часу населили духами, таким чином давши нове життя майже забутій історичній пам'ятці.

Як йдеться в сюжеті ТСН, костел Святого Георгія у селі Лукова був зведений ще у 1352 році. Ідея перетворити руїни на арт-об'єкт належить місцевому художнику Якубу Хадраві.

На лавах прихожан сидять білі безмовні фігури. За задумом, це силуети німецьких студентів, які за часів Другої Світової війни проживали у цьому селі та щонеділі навідувалися до костелу. Цієї інсталяцією митець хотів привернути увагу до історії рідного краю.

Цікаво, що інсталяцію вперше відкрили 2012 рокув рамках студентського проекта митця. Однак популярність як туристичний об'єкт вона почала набувати лише за кілька років, коли на одному з Youtube-каналів поширили стилізоване відео з церкви, доповнино характерними спецефектами та звуками.

Як зазначає видання Mercury News, з тих пір туристи почали масово стягуватися до церкви, яку відкривають для відвідувачів кожної суботи ввечері. Тим часом у 2017 році завдяки пожертвам від відвідувачів на суму понад 20 тисяч євро, у занедбаній будівлі навіть змогли замінити дах.